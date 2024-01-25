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"Белая Русь" планирует выдвинуть на ВНС 80 делегатов
"Белая Русь" планирует выдвинуть на Всебелорусское народное собрание 80 делегатов. Об этом сегодня сообщил председатель общественного объединения Олег Романов на заседании республиканского совета. Представлены будут активисты со всех регионов страны и Минска. Делегатов определят на созыве внеочередного съезда. Он состоится 6 апреля.
Перед съездом мы проведем большую работу по определению кандидатур, которые будут представлять наше объединение на ВНС, а затем завершим эту работу на съезде тем, что официально выдвинем их в качестве делегатов ВНС. В соответствии с законом о гражданском обществе и в соответствии с законом о ВНС общественное объединение имеет право на взаимодействие с государством в особых формах. Это значит, что мы имеем право выдвигать своих активистов в качестве делегатов ВНС.
Еще один не менее значимый вопрос на повестке - празднование 80-й годовщины освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. "Белая Русь" утвердила план патриотических мероприятий на текущий год. Дата значимая. В 1944-м белорусы состоялись как нация, которая дала ответ как на внешнюю угрозу интервентам, так и внутреннюю коллаборантам. Мероприятия пройдут по всей стране. У каждого региона своя героическая история и места памяти, о которых должны знать белорусы. В особенности молодое поколение.
Я представляю Могилев. Это "Буйничское поле". Это строительство мемориала на "Буйничском поле", который по-новому с современными возможностями позволит нам посмотреть на события далекого прошлого. Вклад жителей Могилева и студентов Могилевского университета и преподавателей, которые в первые дни ушли на фронт и, конечно, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.
Во время заседания республиканского совета "Белой Руси" участники подвели итоги за прошлый год и обозначили планы на текущий.
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