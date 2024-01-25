"Белая Русь" планирует выдвинуть на ВНС 80 делегатов

Перед съездом мы проведем большую работу по определению кандидатур, которые будут представлять наше объединение на ВНС, а затем завершим эту работу на съезде тем, что официально выдвинем их в качестве делегатов ВНС. В соответствии с законом о гражданском обществе и в соответствии с законом о ВНС общественное объединение имеет право на взаимодействие с государством в особых формах. Это значит, что мы имеем право выдвигать своих активистов в качестве делегатов ВНС.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"