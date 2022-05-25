"Белая Русь" подвела итоги работы и наметила планы на будущее

Сегодня мы должны быть ярче, сегодня мы должны быть динамичнее, в меру агрессивнее. Конечно же, завоевывать информационное пространство. Потому что, как мы сейчас прекрасно понимаем, именно там ведется война. Мы должны работать на опережение, продолжать информационно-разъяснительную работу. Членство в "Белой Руси" (а сегодня Минская городская организация насчитывает более 40 тысяч человек) не должно быть формальным. "Белая Русь" должна стать центром для реализации общественных инициатив. Дать возможность для реализации и самореализации каждому через участие прежде всего в общественных проектах. На встрече были подведены итоги работы за прошедшие 5 лет, состоялось награждение активистов. Съезд республиканской организации "Белая Русь" состоится уже в июне.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь"