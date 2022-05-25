"Белая Русь" подвела итоги работы и наметила планы на будущее
25 мая в столице состоялась 4-я отчетно-выборная конференция Минской городской организации РОО "Белая Русь". На ней председателем организации была избрана Наталья Воронова. Ранее она возглавляла организационную ячейку Центрального района. Минское отделение немало сделало за последние пять лет. В частности, была организатором акции "Белая Русь" - медикам", переросшей впоследствии в республиканскую, по сбору помощи на маски, комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению инфекции COVID-19. Новый председатель поделилась планами городской организации.
Сегодня мы должны быть ярче, сегодня мы должны быть динамичнее, в меру агрессивнее. Конечно же, завоевывать информационное пространство. Потому что, как мы сейчас прекрасно понимаем, именно там ведется война. Мы должны работать на опережение, продолжать информационно-разъяснительную работу. Членство в "Белой Руси" (а сегодня Минская городская организация насчитывает более 40 тысяч человек) не должно быть формальным. "Белая Русь" должна стать центром для реализации общественных инициатив. Дать возможность для реализации и самореализации каждому через участие прежде всего в общественных проектах. На встрече были подведены итоги работы за прошедшие 5 лет, состоялось награждение активистов. Съезд республиканской организации "Белая Русь" состоится уже в июне.