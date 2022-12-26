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"Белая Русь" устроила новогодний бал для талантливых школьников Гродненского региона
В Гродно областная организация общественного объединения "Белая Русь" устроила новогодний бал для талантливых школьников региона. В гости к сказочным героям были приглашены более 200 детей со всех районов области. Ребята посмотрели спектакль, поучаствовали в конкурсах и, конечно же, нашли под елкой сладкие подарки.
Новый год для меня - главный праздник. Он мне нравится, потому что этот праздник волшебства. Как будто окунаешься в полный мир сказок.
Максим Скрундь, житель г. Мосты:
Я получил много положительных эмоций, получил подарки. Они были великолепные. И я очень рад, что попал на такое мероприятие. Новый год собирает вместе много людей, много знакомств. И вообще мне очень понравилось.
Порядка 220 детей извсей Гродненской области, мы подаримим праздник. Потому что у каждого ребенка обязательно в нашей Беларуси должен быть свой собственный праздник, радость, счастье, внимание и подарки.
Треть акции "Наши дети" уже позади. До 15 января только на республиканском уровне марафон добра охватит свыше 20 тыс.ребят.
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