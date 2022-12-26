"Белая Русь" устроила новогодний бал для талантливых школьников Гродненского региона

Максим Скрундь, житель г. Мосты:

Я получил много положительных эмоций, получил подарки. Они были великолепные. И я очень рад, что попал на такое мероприятие. Новый год собирает вместе много людей, много знакомств. И вообще мне очень понравилось.

Алеся Юшина, жительница г. Волковыск