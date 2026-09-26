БЕЛАЗ открыл двери для гостей и приглашает на увлекательную экскурсию

В преддверии Дня машиностроителя Белорусский автомобильный завод проводит День открытых дверей. Гости могут увидеть более 10 машин грузоподъемностью от 30 до 450 тонн - техника предприятия работает в самых сложных условиях более чем в 80 странах мира.



Генеральный директор Сергей Лесин рассказал о переходе к более плотной кооперации и организации сборки на местах эксплуатации, а также о росте экспорта: в этом году продукция поставлялась более чем в 19 стран.

Выставка техники и география работы

На площадке представлено более 10 машин. Их грузоподъемность от 30 до 450 тонн. Сегодня эта техника работает в самых сложных условиях более чем в 80 странах мира. Среди названных направлений - Зимбабве, ЮАР, Марокко, Ангола, Чили и Россия.

Как рассказал генеральный директор Сергей Лесин, за последнее время предприятие все активнее развивает кооперацию и организации сборки машин непосредственно в местах эксплуатации. Это неизбежно в условиях глобализации и оптимизации затрат. Такой подход позволяет предлагать более эффективные решения непосредственно там, где работает техника.

Экспорт в 19 стран и планы до конца 2026 года

На площадке представлено более 10 машин

В этом году БЕЛАЗ осуществил экспорт своей продукции более чем в 19 стран мира. До конца года остается еще три месяца, и на предприятии уверены, что смогут серьезно прибавить.

"Я уверен, что мы сможем достаточно серьезно прибавить", - подчеркнул генеральный директор.

Сегодня БЕЛАЗ открыл свои двери для всех желающих. Здесь будет интересно как взрослым, так и самым маленьким белорусам. Посетить площадку можно до 15:00.