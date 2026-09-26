БЕЛАЗ перед Днем машиностроителя показал технику всем желающим

Увидеть, сфотографировать и даже посидеть в кабине знаменитой техники "БЕЛАЗ"! Сегодня эта возможность была у всех желающих. Двери завода-автогиганта открыли не только для работников. Бывает такое раз в году! И потому гостей - тысячи, в том числе и туристов!

Сюда приезжают посмотреть, как собирают "малышей" грузоподъемностью 90 и 130 тонн и великанов до 450 тонн. На БЕЛАЗе несколько десятков династий. Завод - не просто работа в смену, а целая жизнь. Не зря производство в Жодино называют городом в городе - свои дороги, магазины и даже поликлиника.

А уже завтра работники этой отрасли отметят свой профессиональный праздник - День машиностроителя. Станислав Рябцев оценил мощь и силу белорусского флагмана машиностроения.

В преддверии Дня машиностроителя белорусский автомобильный завод приглашает в гости! Сегодня на БЕЛАЗе - день открытых дверей. Для гостей - выставка техники, интерактивные площадки и атмосфера праздника. Подробности совсем скоро!

Сегодня БЕЛАЗ - не только гордость страны, но и флагман машиностроения во всем мире. По производству карьерной техники завод в топе мировых лидеров. Карьерные самосвалы, модели на электротяге, самосвалы-гибриды, а еще машины для работ в шахтах или аэропортах. И все это с пометкой "Сделано в Беларуси".

Продукция БЕЛАЗа экспортируется более чем в 80 стран мира

Большие желтые машины работают в самых сложных условиях более чем в 80 странах мира. Среди них Зимбабве, ЮАР, Марокко, Ангола, Чили и Россия. Качество и надежность белорусской техники ценят государства-партнеры.

И сегодня белорусский автомобильный завод открывает двери для всех желающих: такое бывает только раз в году! Повод тоже удачный - в преддверии Дня машиностроителя. Уникальная возможность у гостей и жителей нашей страны увидеть и даже посидеть в кабине великанов. И главное - запечатлеть атмосферные кадры и искренние эмоции на память.

Промышленный туризм - популярное направление среди гостей из-за рубежа. Только за прошлый год белорусский автомобильный завод посетили более 80 тыс. человек. Своими глазами можно увидеть весь БЕЛАЗ - от "малышей" до великанов.

Белорусы отметят День машиностроителя

Коллектив белорусского автозавода - это более 10 тыс. сотрудников. В производстве карьерных самосвалов результат персональной карьеры - нагрудные знаки, грамоты и благодарности. Заслуженные награды сегодня получили около 100 человек - ветераны труда и молодые специалисты.

Гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лесин отметил, что самая популярная модель - самосвал "БЕЛАЗ" грузоподъемностью 130 тонн. "Мы занимаем около 70 % в мировом масштабе продаж, более 30 % составляет доля "БЕЛАЗа" в классе самосвалов грузоподъемностью 220 тонн".

По его словам, задача предприятия - не только производство техники, но и воспитание поколения машиностроителей. "БЕЛАЗ работает над тем, чтобы сформировать позитивный имидж инженера, позитивный имидж человека труда", - добавил он.