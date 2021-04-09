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БелАЗ испытывает первый электросамосвал
Все дело в батарейке. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная: доставка топлива в отдаленные карьеры, например, Якутии, обходится очень дорого.
К слову, этот год стартовал с активных продаж карьерных самосвалов именно в регионы России. На экспортной карте БелАЗа и новая страна - Чили. О зеленом тренде и новых рынках продаж - Алексей Кондратенко.
БелАЗ создал первый электросамосвал
Экспресс-зарядка за полчаса и в запасе у самосвала-гиганта мощность полтора мегаватта! А дальше, в зависимости от сезона и сложности трассы, до четырех часов в движении. На такой режим работы своего ноу-хау - первого электросамосвала БелАЗ - нацелены жодинские инженеры-конструкторы.
Андрей Куреня, инженер-конструктор бюро компоновки НТЦ управления главного конструктора ОАО "БелАЗ":
"По сути это новая машина, в которой вместо дизель-генератора вставили батарейки. Они заняли место самого дизель-генератора, а также место под капотом, это место топливного бака. Такого рода машины в принципе не делал еще никто".
Сама батарея корейская. Сегодня производителей гигантских аккумуляторов в мире все больше, совершенствуется и их продукция. Но главное: как заставить работать нагруженную машину на электричестве с полной отдачей? Наукоемкую задачу решили белорусские специалисты.
Александр Насковец, начальник бюро компоновки НТЦ управления главного конструктора ОАО "БелАЗ":
"Мы должны научить систему управления, это шкаф управления на самосвале, использовать энергию, накопленную в аккумуляторах и при этом еще научить самосвал в режиме торможения вырабатывать эту электроэнергию и накапливать ее. То есть, рекуперировать и увеличивать срок службы от зарядки до зарядки".
Экономичность, экологичность и безопасность! Три важнейших аспекта жодинских электротяжеловесов. Например, в Якутии, где доставка топлива в карьеры очень дорогая, за 10 лет работы электросамосвал может сэкономить до 3 миллионов долларов.
Белорусский автозавод сотрудничает со многими мировыми производителями автокомпонентов и инноваций.
Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг":
"Работаем с нашими партнерами с РФ. Например, "Роснано" с нами совместно реализует проект по производству накопителей электроэнергии, которые будут использованы на карьерных самосвалах на аккумуляторных батареях".
Диверсификация экспорта БелАЗа
К слову, именно рынок регионов России - сейчас один из самых активных, где успешно продается техника БелАЗ. Не секрет - прошлый год продажи в страну соседку упали. Но 2021 год уже показывает значительный рост. Кроме того появляются заказы из самых отдаленных регионов мира, где развита горнодобывающая промышленность, например, Чили.
Менеджеры горнодобывающих компаний наверняка присмотрятся на перспективу и к первому электросамосвалу БелАЗ. Мировая премьера белорусского ноу-хау уже этой осенью на одной из крупных международных выставок.
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