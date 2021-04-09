БелАЗ испытывает первый электросамосвал

Все дело в батарейке. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау в тяжеловесном автопроме. Это электросамосвал. Сейчас конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная: доставка топлива в отдаленные карьеры, например, Якутии, обходится очень дорого.



К слову, этот год стартовал с активных продаж карьерных самосвалов именно в регионы России. На экспортной карте БелАЗа и новая страна - Чили. О зеленом тренде и новых рынках продаж - Алексей Кондратенко.





БелАЗ создал первый электросамосвал

Экспресс-зарядка за полчаса и в запасе у самосвала-гиганта мощность полтора мегаватта! А дальше, в зависимости от сезона и сложности трассы, до четырех часов в движении. На такой режим работы своего ноу-хау - первого электросамосвала БелАЗ - нацелены жодинские инженеры-конструкторы.

Андрей Куреня, инженер-конструктор бюро компоновки НТЦ управления главного конструктора ОАО "БелАЗ":

"По сути это новая машина, в которой вместо дизель-генератора вставили батарейки. Они заняли место самого дизель-генератора, а также место под капотом, это место топливного бака. Такого рода машины в принципе не делал еще никто".

Сама батарея корейская. Сегодня производителей гигантских аккумуляторов в мире все больше, совершенствуется и их продукция. Но главное: как заставить работать нагруженную машину на электричестве с полной отдачей? Наукоемкую задачу решили белорусские специалисты.

Александр Насковец, начальник бюро компоновки НТЦ управления главного конструктора ОАО "БелАЗ":

"Мы должны научить систему управления, это шкаф управления на самосвале, использовать энергию, накопленную в аккумуляторах и при этом еще научить самосвал в режиме торможения вырабатывать эту электроэнергию и накапливать ее. То есть, рекуперировать и увеличивать срок службы от зарядки до зарядки".

Экономичность, экологичность и безопасность! Три важнейших аспекта жодинских электротяжеловесов. Например, в Якутии, где доставка топлива в карьеры очень дорогая, за 10 лет работы электросамосвал может сэкономить до 3 миллионов долларов.

Белорусский автозавод сотрудничает со многими мировыми производителями автокомпонентов и инноваций.

Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг":

"Работаем с нашими партнерами с РФ. Например, "Роснано" с нами совместно реализует проект по производству накопителей электроэнергии, которые будут использованы на карьерных самосвалах на аккумуляторных батареях".



Диверсификация экспорта БелАЗа

К слову, именно рынок регионов России - сейчас один из самых активных, где успешно продается техника БелАЗ. Не секрет - прошлый год продажи в страну соседку упали. Но 2021 год уже показывает значительный рост. Кроме того появляются заказы из самых отдаленных регионов мира, где развита горнодобывающая промышленность, например, Чили.