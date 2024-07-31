БЕЛАЗ - классика промышленного туризма. Что можно увидеть, попав на экскурсию на завод

Путешественники все чаще смотрят на промышленный туризм Беларуси. В 2023 году флагманы машиностроения и не только посетили около 200 тыс. человек. Ведь это направление в стране развивает почти 130 предприятий. Один из самых интересных объектов промышленного туризма в сюжете Алины Лаппо.

Когда заходит речь о промышленном туризме Беларуси, первым делом в интернете всплывают фотографии именно с этими гигантскими машинами. БЕЛАЗ - это уже классика. Завод не только один из первопроходцев в этом деле, но и лидер по объемам турпотока. За 9 лет предприятие посетили свыше 270 тыс. туристов.

Сфотографироваться в огромном колесе карьерного гиганта, подняться в его кабину, которая находится на высоте второго этажа, и еще очень много ярких впечатлений, которые останутся в памяти на долгие годы. Длится экскурсия около двух часов, а зайти на автомобильный завод в Жодино проще всего по будням. Так сделала и группа путешественников из России.

"Когда прорабатывали поездку в Беларусь, мы увидели, что многие рекомендуют посетить БЕЛАЗ. Мы живем в Москве, рядом с ВДНХ, рядом с нами белорусский павильон, где стоит огромный БЕЛАЗ, наши дети имеют дома пластмассовые игрушки БЕЛАЗ, купленные в этом павильоне. Поэтому нас сюда судьба, наверное, привела", - поделились туристы из России.

В программе несколько точек осмотра. Сначала музей, чтобы сразу же погрузиться в историю предприятия. Дальше гости попадают в самую заводскую локацию, где можно увидеть чудо рождения легендарных самосвалов. А после обзорная площадка сверхтяжелых машин.





Самая ожидаемая и популярная часть экскурсии - это тест-драйв на испытательном полигоне на самосвале грузоподъемностью 90 т. Правда, на пассажирском сидении, но море впечатлений обеспечено.

Наши самосвалы работают в разных частях света, однако эти машины на обычных дорогах не встретишь. Их трассы - это рудники и карьеры. Поэтому, чтобы увидеть, как строятся машины-гиганты, на завод стремятся попасть как белорусы, так и иностранцы из нескольких десятков стран ближнего вы дальнего зарубежья.

На сегодняшний день мы активно дорабатываем наши новинки, инновационную технику, водородный гибрид, например, либо полностью электрический карьерный самосвал. Поэтому наши туристы крайне удивлены, что подобные технологии применяются на сегодняшний день у нас на предприятии. Мария Авхимович, специалист по промышленному туризму ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

Кто никогда не был в цехах белорусских флагманов, тот явно будет впечатлен размахом. Причем однообразия опасаться не стоит. На каждом предприятии для туристов своя изюминка, поэтому будет интересно. Цифры подтверждают. В 2023 году на БЕЛАЗе число туристов выросло в 1,5 раза. Вторая строчка у МТЗ - плюс 15 % к 2022 году. Замкнул топ-3 МАЗ, здесь турпоток увеличился почти на треть.

Те, кто путешествует по нашей стране, обязательно прокладывают маршрут к национальной кухне. Для незабываемого гастрономического туризма в одном из столичных ресторанов в воздухе такое изобилие запахов, что устоять сложно. Драники, мочанка, колдуны, вареники, хворосты и многое другое. Здесь точно можно попробовать, какова она Беларусь на вкус.

Гастрономический туризм в Беларуси обретает реальные черты. Даже самый искушенный гурман может составить свою гастрономическую карту. В нашей стране сегодня свыше 200 объектов общепита на 20 тыс. мест, которые популяризируют национальную кухню.

Развитие гастротуризма у нас осуществляется в рамках дорожной карты, которая у нас разработана. Мероприятия этой дорожной карты предусматривают в первую очередь популяризацию нашей национальной белорусской кухни. В том числе развитие зон гастрономических, развитие туристических маршрутов с гастрономической составляющей. Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Туристическая индустрия нашей страны действительно выходит на новый этап развития, причем по многим видам, от шоппинг-туров до медицины. Экскурсии программы предлагают на любой вкус и кошелек. Но самое главное, Беларусь открыта для гостей.