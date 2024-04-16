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БЕЛАЗ презентовал новинки техники: самосвал на аккумуляторной батарее и тяжеловоз на водородном топливе
Белорусский автозавод продолжает масштабную модернизацию цехов, которая завершится в 2025 году. Это поспособствует увеличению производства карьерной техники: в год более тысячи единиц машин. Ноу-хау БЕЛАЗа - тяжеловоз грузоподъемностью 120 тонн. Накануне его увидели представители ведущих горнодобывающих компаний России. Аккумуляторную батарею для самосвала производят в Росатоме. На одной зарядке самосвал может работать до 8 часов.
Надо понимать, что мы не только предоставляем сами карьерные самосвалы, но и инфраструктуру. Это зарядные станции, заводы по получению природного газа и водорода. Мы предоставляем комплекс услуг для того, чтобы перейти на альтернативные источники энергии
В прошлом году мы произвели 962 единицы техники грузоподъемностью от 30 до 240 тонн. Сейчас ведем работу по модернизации наших производственных мощностей, которую планируем завершить в 2025 году. Мы увеличим наши мощности до 1200 единиц в год. В зависимости от модели карьерной техники уровень локализации колеблется от 60 до 80 %
Большое внимание сегодня и к 130-тонному самосвалу на водородном топливе. Пока это прототип. Но к концу года ноу-хау сделают опытным образцом для работы в первую очередь на российских карьерах.
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