БЕЛАЗ презентовал новинки техники: самосвал на аккумуляторной батарее и тяжеловоз на водородном топливе

В прошлом году мы произвели 962 единицы техники грузоподъемностью от 30 до 240 тонн. Сейчас ведем работу по модернизации наших производственных мощностей, которую планируем завершить в 2025 году. Мы увеличим наши мощности до 1200 единиц в год. В зависимости от модели карьерной техники уровень локализации колеблется от 60 до 80 %

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗХОЛДИНГ"