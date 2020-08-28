БелАЗ работает в штатном режиме. На днях в Сети появилась информация о якобы бастующих работниках жодинского предприятия. На кадрах видно, как после окончания рабочего дня сотрудники группой выходят через проходную. Там их уже ожидают завсегдатаи протестных собраний с атрибутикой. Пристроившись к выходящим после смены заводчанам, приезжие пытаются создать картинку и выдать это как шествие протестующих рабочих. И вот журналисты побывали в Жодино, чтобы узнать непосредственно у сотрудников БелАЗа, какая сейчас ситуация складывается на предприятии.



Более того, жодинское предприятие продолжает развиваться. На днях в Кемерове открыли крупнейший центр техподдержки БелАЗа. Кроме того, завод выиграл тендер на поставку самосвалов в Индию, опередив японцев и американцев. Речь идет о 96 единицах техники. Это тяжелые карьерные самосвалы класса 220 тонн. Поставка растянется на два года.



