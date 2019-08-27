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БелАЗ в новом камуфляже презентовали в Жодино. “Переодели” самосвал специально ко Дню танкиста

Дороги страны теперь будет бороздить настоящий танкосвал. БелАЗ в новом камуфляже презентовали в Жодино. За основу взяли известную игру World of Tanks, а "переодели"самосвал специально ко Дню танкиста. Одним из первых "стильный лук" автомобиля оценил Александр Лучонок.

Сотни литров краски, больше 10 рулонов малярных лент и две недели продуктивной работы. Вот вся суть искусства перевоплощения, рассказывает Владислав Маковский.

Испытательный полигон стал настоящим подиумом, а модель на показе была всего одна

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Инженер-конструктор был как раз в той креативной группе, которая работала над новым имиджем многотонника. Свой красочный след в его образе оставили как профессиональные художники, так и сотрудники предприятия. А вот уже сегодня автопремьера превратилась в слет журналистов. Испытательный полигон стал настоящим подиумом, а модель на показе была всего одна.

В высоту чуть больше пяти метров, в ширину - шесть с половиной. 90-тонник, конечно, не гигант, но малышом назвать его тоже нельзя. Без груза машина весит 74 тонны. А это примерно как два танка Т-34.

Цвета так называемого камуфляжа на самосвале символизируют условные обозначения на реальных штабных картах

Кстати, даже цвета так называемого камуфляжа - красный, желтый, синий - на самосвале символизируют условные обозначения на реальных штабных картах. Это даже со смотровой площадки погружало в атмосферу реальных "танчиков". Оценить необычный лук своими глазами до середины сентября может каждый желающий.

Однако до того как начинать плодотворно обкатывать карьеры в соседней стране, состоится еще один важный показ в Беларуси. Необычную модель презентуют на Дне танкиста в Минске. 15 сентября в парке Победы традиционно развернутся праздничные гуляния.


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Необычную модель презентуют на Дне танкиста в Минске

На крупнейшем в Европе фестивале интерактивных развлечений ожидают и гостей из более чем десятка стран и, без сомнения, теперь он может трансформироваться еще и в переговорную площадку. 90-тонник развивает скорость до 60 километров в час, оснащен электромеханической трансмиссией тока, проще говоря, имеет оптимальные модельные параметры для работы в различных уголках планеты. Теперь еще необычный образ машины может стать настоящей фишкой предприятия.

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