БелАЗы стали ключевым атрибутом фестиваля "Герои мирового рока" в Кемерово

Не обошлось без национальной гордости и далеко за Уралом. Наши БелАЗы стали украшением и ключевым атрибутом фестиваля "Герои мирового рока". Организаторы уникальным образом вписали в концепцию сцены силу угля и металла, установив многотонные большегрузы. Кстати, доставили их в центр Кемерова, предварительно разобрав на части. Вышло весьма индустриально: коксовые печи, пышущие огнем заводские трубы и настоящие БелАЗы, заряженные световыми приборами и пиротехникой - все это как нельзя лучше сочетается с темой рока. Самые большие в мире машины заполонили социальные сети. А мировые легенды рока даже прокатились на наших БелАЗах. Участники немецкой группы Accеpt пришли в небывалый восторг от белорусских великанов.