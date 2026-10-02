"БЕЛДЖИ" расширяет модельный ряд: на рынок выйдут новые автомобили

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Заместитель директора по маркетингу и продажам "БЕЛДЖИ" Наталья Харькова на открытии нового автоцентра "Точка Geely" в Минске сообщила о том, что модельный ряд предприятия расширяется, передает БЕЛТА.

Самая продаваемая модель - BELGEE X50. Ей был присвоен Государственный знак качества. Завод выпустил более доступную версию кроссовера, продажи стартовали недавно. Ожидаются и другие премьеры.

"Ведем подготовительную работу. В начале следующего года будем анонсировать наши планы по позиционированию, развитию и наполнению модельного ряда. Модельный ряд расширяется. Хотим предоставить нужный продукт для более широкого сегмента рынка. В два бренда уже не вмещаемся", - отметила Наталья Харькова.

По ее словам, в 2026 году за 9 месяцев предприятие реализовало в Беларуси более 38 тыс. автомобилей. Выведены на рынок Geely Cityray, обновленный вариант BELGEE X50+.

"BELGEE X50 - наиболее удачная модель, которая, несмотря на рост популярности электромобилей, сохраняет лидирующие позиции. На втором месте по продажам - Geely ЕХ2, спрос на который достаточно высокий. В целом, если оценивать весь модельный ряд, мы работаем в сегментах от бюджетного седана до премиум-класса Geely Monjaro. В каждом стараемся удовлетворить спрос покупателей", - добавила Наталья Харькова.

В сентябре 2026 года СЗАО "БЕЛДЖИ" получило эксклюзивное право на официальный ввоз и продажу автомобилей Geely в Беларуси. Теперь только белорусский производитель и его дилерская сеть вправе официально использовать товарный знак марки Geely.

"Это мировая практика работы производителя и дистрибьютора, которому он доверяет, на иностранном рынке. Наши отношения с китайским автоконцерном Geely многолетние. Формально утвердили свое право не просто продавать автомобили, но и, так как даем гарантию, отвечать за качество проданного товара, сервисное обслуживание", - отметила Наталья Харькова.

Предприятие планирует и дальше расширять сеть дилерских центов, привлекая новых партнеров. Всего в республике открыто 43 салона Geely и BELGEE. Новый автоцентр в Минске, который расположился на ул. Серова, 1, в 300 м от станции метро "Слуцкий гостинец", - девятая точка продаж Geely.