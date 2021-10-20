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"БЕЛДЖИ" до конца 2021 года планирует собрать 30 тыс. автомобилей

Белорусский производитель легковых машин "БЕЛДЖИ" до конца года планирует собрать 30 тысяч автомобилей. Сейчас уже с конвейеров сошли 22 тысячи. А дальше - больше. Причем не только в количестве, но и в разнообразии моделей. В следующем году водителям обещают и бюджетный седан на механике. А значит, больше белорусов смогут ездить на своих машинах, ведь сегодня лишь четверть остается на внутреннем рынке. Остальные в основном уезжают в Россию.О стратегии развития завода и премьерский тест-драйв. А также за сколько можно будет купить бюджетный автомобиль? И когда соберут собственный электрокар?

Светлана Лукьянюк изучила все за и против (видео).

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