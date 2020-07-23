"Белджи" готовится запустить конвейер по производству белорусского электромобиля

Ожидается, что в следующем году завод выпустит более тысячи машин на электротяге. Авто будет оснащаться современным электродвигателем с запасом хода на 500 километров. А его стоимость не будет превышать 70 тысяч белорусских рублей. Сейчас на заводе идет подготовка к запуску новой модели в производство: адаптируется зарядное устройство с китайского стандарта под европейский, русифицируется меню управления автомобилем.

