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"БЕЛДЖИ" весной начнет выпускать флагманский кроссовер Geely Monjaro

Завод "Белджи" расширяет модельный ряд. В марте этого года начнут производить новый внедорожник Geely Monjaro. Об этом сообщил директор предприятия, отметив, что полноразмерный кроссовер будет стоить от 110 тысяч рублей.

Кроме того, белорусский производитель намерен расширить линейку электромобилей.

Фото:belgee.by

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