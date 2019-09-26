"Белджи" расширяет географию поставок

Завод "Белджи" практически вышел на производственную мощность. Это позволило предприятию по итогам девяти месяцев получить чистую прибыль - более 20 миллионов рублей. В следующем году здесь планируют выпустить до 35 тысяч автомобилей, большая часть из них отправится на экспорт. Самая популярная модель - Atlas - на нее приходится половина продаж, в том числе и за рубежом. Основной рынок - российский. Предприятие рассчитывает найти покупателей и в других странах.



"Белджи" будет производить автомобили и класса Евро-6. Первый образец обещают представить в следующем году. Такая продукция может быть востребована в балканских странах.