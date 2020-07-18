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"Белджи" расширяет производство в Беларуси
Компания "Белджи" планирует начать строительство завода двигателей в текущем году. Эту информацию нам подтвердило руководство предприятия. Новое производство будет воздвигнуто на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Более того, на площадке особой экономической зоны планируется развить производство сидений. Таким образом отечественная промышленность расширяет производственную базу и получает новые рабочие места.
В это же время компания "Белджи" ведет переговоры по расширению потенциальных рынков сбыта с Казахстаном, Узбекистаном и Сербией. В текущем году планируется выпустить не менее 20 тысяч автомобилей и в то же время увеличить составляющую выпускаемых в Беларуси узлов и агрегатов для легковых машин.
Какие новинки представит уже в текущем году отечественный автопром, и какие инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы, смотрите проект "На контроле Президента. Локализация в машиностроении" сегодня после "Панорамы".
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