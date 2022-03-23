"БелЭкспо" принимает XXIX Минскую международную книжную выставку-ярмарку "Река времени Батьковщины"

В "БелЭкспо" открылась XXIX Минская международная книжная выставка-ярмарка "Река времени Батьковщины". Название форума отражает концепцию этого года - Года исторической памяти. Вернуться к истокам, задуматься о корнях и восстановить связь поколений - задача номер один для всех белорусов. И в этом поможет книга. Не только источник знаний, но и настоящая сокровищница ресурсов. Отечественные издатели сделали акцент именно на нашем достоянии. Тем не менее, форум - это не только печатная продукция. Задействованы мультимедийные технологии. Неизменным остается человеческое общение - автор и читатель.

Подробности уНины Можейко (прямое включение).

Минская международная книжная выставка-ярмаркас одной стороны подтвердила, а с другой - развенчала стереотип, что книжный мир захватывает читателя целиком и полностью, не оставляя возможности проживать свою. Как так получилось? Очень просто. Выдуманное и реальное пересекается в конкретном месте в конкретный час. Это я сейчас про жесткий тайминг мероприятий. Попадая сюда, ты уже не можешь остановиться, перемещаясь от одного стенда к другому.



Творческие встречи и автограф-сессии

Сразу после торжественной церемонии открытия все участники не отступают от графика. Начиная с 12:30 на разных площадках творческие встречи и автограф-сессии.



Гости выставки уже встретились воочию с журналисткой и членом Международного союза писателей баталистов и маринистов, лауреатом премии Константина Симонова и Грибоедова Надеждой Дробышевской, поэтессой и певицей из Молодечно Татьяной Атрошенко, и прямо сейчас началась встреча с заслуженным артистом Беларуси Андреем Душечкиным.

Потомственный артист, которого мы с большим удовольствием наблюдаем на сцене легендарного Русского театра, еще и талантливый поэт. До начала его встречи со зрителем мы воспользовались антрактом и задали ему пару о вопросов о современной литературе.

На детской площадке сегодня, как и положено, многолюдно. К Году исторической памяти здесь презентовали проект с участием авторов патриотической прозы и воспитанников Минского суворовского военного училища, а также учащихся столичной средней школы номер 28. Они прочитали от души рассказы о пионерах-героях Великой Отечественной войны. Я предлагаю посмотреть, как это было.





Юбилейный год для издательства "Мастацкая літаратура" и Национальной библиотеки Беларуси

Свой юбилей в этом году отмечают издательство "Мастацкая літаратура" и Национальная библиотека Беларуси. В круглые даты вписали и специальные проекты книжной выставки. Издательство к своему полувековому рубежу подготовило ретроспективу книг-бестселлеров, изданных за 50 лет.







Выставка продлится по 27 марта включительно

Белорусский государственный университет на XXIX Минской международной книжной выставке-ярмарке представил пятитомник "Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования", посвященный основателям, выдающимся ученым, педагогам, причастным к созданию отечественных университетов, научных школ и передовых профессиональных сфер. Издание пятитомника было приурочено к 100-летию БГУ.