Беленченко: Беларусь последовательно выстраивала собственную модель развития, а не копировала чужие

Беларусь не копировала чужие модели развития страны, а выстраивала собственную. Это позволяет уверенно смотреть в будущее, укреплять союзнические отношения и защищать национальные интересы суверенного белорусского государства.

Таким мнением поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

По его словам, в условиях кризиса представительной демократии и падения доверия к институтам власти во многих государствах Беларусь предложила собственный механизм участия граждан в определении стратегического курса страны.

Эксперт отметил: это не калька зарубежных моделей, а белорусский опыт, основанный на широком общественном представительстве, прямом диалоге государства и общества и коллективной ответственности за будущее страны. Именно поэтому решения Всебелорусского народного собрания имеют не только политическое, но и глубокое общественное значение - ключевые вопросы обсуждаются при широком участии представителей общества.

"Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главный итог белорусской независимости. За эти годы Беларусь не пыталась копировать чужие модели развития, она последовательно выстраивала собственную. И сегодня это позволяет нам уверенно смотреть в будущее, сохранять историческую память, укреплять союзнические отношения, защищать национальные интересы и последовательно развивать суверенное белорусское государство", - констатировал Никита Беленченко.