Беленченко: Беларусь сохранила промышленность и соцсферу благодаря курсу Президента

32 года с момента принесения присяги Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко - это не просто формальная дата, а возможность трезво оценить, какой путь прошла белорусская государственность.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Важно помнить, в каких условиях начиналась работа Президента, да и Беларусь получила независимость не как результат многолетней борьбы за собственную государственность, а после распада Советского Союза. В то время существовал экономический кризис, был разрыв производственных связей, высокий уровень инфляции, падение уровня жизни и отсутствие устойчивых государственных институтов. В этих условиях особенно важным фактором стала общественная поддержка Президента. Она формировалась не только благодаря предвыборным обещаниям борьбы с коррупцией и восстановления порядка, но и через запрос общества на сильную власть, способную принимать решения и брать на себя ответственность в условиях глубокого кризиса. Если оценивать прошедшие три десятилетия, то можно говорить о формировании устойчивой белорусской модели развития, так как Беларусь сохранила промышленность, сельское хозяйство, систему социальной поддержки, обеспечила высокий уровень доступности образования и здравоохранения и, самое главное, избежала многих потрясений. Более того, сохранены ключевые отрасли - это машиностроение, сельское хозяйство, IT-индустрия начала активно развиваться".