Беленченко: БРИКС останется клубом, который будет действовать от саммита к саммиту

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XVIII саммит БРИКС прошел 12-13 сентября в Индии. О его результатах рассказал директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

Все результаты обозначены в итоговой декларации саммита, которая состоит из 140 пунктов. Однако, по мнению эксперта, их можно разделить приблизительно на 5-7 ключевых направлений.

140 пунктов в нескольких направлениях

"Первое - это формирование многополярного мира, о чем сейчас очень модно говорить, и практически все слышат об этом, но никто не понимает до конца, что это такое", - отметил Никита Беленченко.

Главное - это отсутствие институциональной однополярности в рамках ООН. То есть все члены БРИКС выступают за реформирование той системы ООН, которая сформировалась в 1945 году. Кроме того, это еще и включение новых членов в Совет безопасности, за которых выступают страны-члены БРИКС.

"Второе - это реформирование руководства, институциализации. Они обозначили, что главой ООН никогда не была женщина. Это, в принципе, тоже о чем-то говорит", - сказал эксперт.

Следующий пункт - это экономическая плоскость: промышленная кооперация, технологический суверенитет, создание новых технологий.

Далее следует валютная сфера. В большей степени это финансовое обеспечение товарооборота в национальных валютах.

"Самое главное - это искусственный интеллект. Это как отдельная плоскость, отдельная сфера, которая управляет как военной сферой, безопасностью, так и технологической или промышленной кооперацией, а также политическим взаимодействием", - обозначил директор Центра международных исследований ФМО БГУ.

БРИКС останется клубом

Как и другие структуры, БРИКС критикуют за отсутствие наднациональных органов управления, комиссии, которая занималась бы от саммита к саммиту каким-то наполнением, смысловым или практическим, данного клуба. Ведь пока это действительно клуб, в котором просто люди встречаются.

"Эти ожидания означали бы, что БРИКС стала уже полноценной международной либо региональной организацией. Этого не будет. Это в любом случае будет клуб, который будет действовать от саммита к саммиту", - сказал Никита Беленченко.

Максимум, что может быть, - создание рабочих групп по интересам. Одну из них (по искусственному интеллекту) может продвинуть Китай во время своего председательствования.

"Возможны и другие рабочие группы в соответствии с критериями либо проблемами, с которыми БРИКС сталкивается: национальные валюты, потому что это важная и интересная тема для всех; дабы успокоить интересы как России, так и Китая, и Индии, - логистическая сфера, создание транспортных маршрутов, и политическая плоскость, где будут взаимодействовать главы Министерств иностранных дел", - перечислил аналитик.

Роль Беларуси - "сверить часы"

Говоря о роли и интересе Беларуси в БРИКС, эксперт упомянул Банк развития, о котором говорил министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Самая важная роль - это сверить часы, посмотреть, о чем говорят и какие интересы у ключевых мировых экономик либо мировых игроков. Если мы говорим о модном термине многополярности, в БРИКС входят три страны, которые в будущем будут центрами этой многополярности", - сказал Никита Беленченко.

Второй аспект - адаптирование своей экономики к стандартам, которые сейчас продвигаются на площадках БРИКС, с тем пониманием, что эти стандарты все-таки распространятся уже на международном уровне.