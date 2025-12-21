Беленченко рассказал, почему США выгодно вступление Украины в ЕС

Принудят ли США Зеленского к миру и что ждет Украину в 2026–2027 годах? Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, разбирает давление Трампа на Киев, финансовый коллапс Украины и риски ее вступления в ЕС. - Почему завершение конфликта выгодно Трампу перед промежуточными выборами, а Европа не готова отказываться от антироссийской риторики? - Кто продолжит финансировать Украину? - Милитаризация ЕС до 2030–2032: запугивание России или лобби корпораций?

Он пояснил, что США собираются продолжать давить на Европейский союз и разваливать его. Вступление Украины в Евросоюз, соответственно, потребует больших финансовых вливаний в страну, но уже законным способом. "На восстановление инфраструктуры и территории Украины, бюджетной сферы нужно будет не 120, не 150 млрд долларов, а, учитывая, что вступление страны в Европейский союз автоматически предполагает предоставление кредитов со стороны ЕС на восстановление или приведение этой инфраструктуры в порядок в соответствии с требованиями Европейского союза (а эти кредиты нужно будет отдавать через 15-20 лет), то для Евросоюза это действительно утопия и самоубийство" - резюмировал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.