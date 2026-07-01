Беленченко: Развитие отношений с Азией - стратегическая необходимость

Сотрудничество с азиатским регионом является не только поиском новых рынков и партнеров, но и экономическим щитом для Беларуси.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Азия становится главным центром силы. По различным оценкам, на страны Азии уже приходится около 60 % мирового экономического роста и более половины населения планеты, поэтому развитие отношений с этим регионом не просто вопрос политической конъюнктуры, а стратегическая необходимость".

Особое место в Азии занимает Китай. Сегодня сотрудничество Беларуси и Китая уже не ограничивается торговлей. В центре внимания находятся инвестиции, промышленная кооперация, цифровая экономика, искусственный интеллект, транспортно-логистическая инфраструктура и научно-образовательные обмены и высокие технологии. Именно эти направления, считает эксперт, будут определять характер взаимодействия в ближайшие годы и давать конкретный результат для белорусской экономики.

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