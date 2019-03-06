Белгеодезия разработала интернет-сервисы на основе государственной навигационной карты

Предприятие "Белгеодезия" разработало интернет-сервисы на основе государственной навигационной карты. Они будут доступны и через мобильное приложение. На карте отражены реки, населенные пункты, дороги, улицы с домами.

Пока мобильное приложение работает на платформе Android. Использовать карту можно будет и в режиме оффлайн. До лета планируют расширить количество населенных пунктов, представленных на карте. Появится возможность прокладывать маршруты как на авто, так и на общественном транспорте.