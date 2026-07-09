Белгидромет: серьезной тревоги за урожай нет, но некоторые нюансы есть

"Тревоги за урожай нет", - отметили в Белгидромете. На большей части территории Беларуси тепло- и влагообеспеченность благоприятно влияют на сельскохозяйственные культуры, способствуют росту и развитию корнеплодов, а также картофеля.

Однако некоторые нюансы все же есть. По словам специалистов, без потерь не обойдется. Прежде всего на юго-западе республики, где с весеннего периода и до сих пор сохраняется сложная обстановка в связи с засухой.

Екатерина Истомина, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии:

"На текущий момент в связи с обильными осадками и шквалистыми усилениями ветра на отдельных участках нашей страны наблюдается полегание льна. В некоторых частях республики началось теребление льна, поэтому полегание может привести к некоторой задержке в проведении уборочной. Стоит помнить, что сельское хозяйство - это самая погодозависимая отрасль экономики. Все зависит от того, как будут развиваться атмосферные процессы, будут ли дожди, если да - какой интенсивности. В целом урожайность в этом году мы прогнозируем на уровне прошлого года, какой-то тревоги нет".

Сейчас погоду в Беларуси определяет североатлантический циклон "Бернадетт". До конца недели сохранится неустойчивая погода. Однако уже на следующей неделе в страну вновь вернется летнее тепло.