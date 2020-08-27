Белгидромет расширяет сеть метеостанций

Прогнозы погоды в Минске станут точнее. Белгидромет к концу года планирует расширить сеть метеостанций и продолжить ее автоматизацию. При разработке концепции учитывались международные требования к строительству сети наблюдений. Кроме того, Белгидромет осуществляет работу метеорологических точек на аэродромах. Эта информация используется для обеспечения взлетов и посадок воздушных судов на территории Национального аэропорта Минск.



