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Белгидромет расширяет сеть метеостанций

Прогнозы погоды в Минске станут точнее. Белгидромет к концу года планирует расширить сеть метеостанций и продолжить ее автоматизацию. При разработке концепции учитывались международные требования к строительству сети наблюдений. Кроме того, Белгидромет осуществляет работу метеорологических точек на аэродромах. Эта информация используется для обеспечения взлетов и посадок воздушных судов на территории Национального аэропорта Минск.

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