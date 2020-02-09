В репортаже-расследовании мы сравнили цены на иностранные и отечественные сладости. Ох, и не сладко сейчас нашим производителям: жесткую конкуренцию на магазинных полках белорусскому печенью, конфетам, вафлям, шоколаду составляют не только украинские и российские производители, но и транснациональные компании. Не удивительно: десяток крупнейших за год зарабатывают на мировом рынке более 40 миллиардов долларов.



Наши предприятия в прошлом году экспортировали на сумму в 800 раз меньшую. Поэтому мериться ценами на полках нам сложновато: у них большие объемы, отсюда и ниже цены. Зато наши преимущества - традиции производства, основанные на качестве.



В поисках решения проблемы Белгоспищепром прорабатывает концепцию объединения кондитерских предприятий республики в одно. Централизация закупки сырья, логистики, рекламы и маркетинга, а также уменьшение внутренней конкуренции позволит снизить себестоимость производимых продуктов, но сохранит качество. Таков план по завоеванию магазинных полок. Пока речь идет о шести предприятиях концерна, хорошо известных и в Беларуси, и за рубежом. И это - путевка в первую сотню мировых производителей кондитерской отрасли. Почему новый продукт встречают по обертке? Провела расследование Ксения Лебедева.



Брестская шоколадная фабрика более 20 лет назад покорила рынки своим не совсем обычным продуктом - фруктами и ягодами в шоколаде и идеальными плитками. Когда 5 лет назад они исчезли с полок магазинов, поклонники предположили, что переориентировались на другие рынки. Ведь цена и качество были на высоте. На самом деле - обанкротились. К счастью, с кредиторами были заключены мировые соглашения. С 2018 года снова в строю.





Основной рынок пока внутренний.

При этом налажен экспорт в Россию, Китай и Грузию. На подходе Кыргызстан. Хотя начинать пришлось все с нуля.

В наших магазинах иностранная кондитерская продукция чаще всего дешевле отечественной. Как пример - конфеты из Украины и России. В чем дело? Российские производители закупают сахар в два раза дешевле - а это почти половина состава, у них дешевле энергоресурсы и ниже требования к рецептуре. Согласно нашим источникам, масло какао-бобов запросто заменяют другими растительными жирами вроде пальмового масла, но об этом на упаковках не пишут. Белорусские кондитеры на такое пойти не могут: репутация и традиции дороже. Хотя и обходятся дороже потребителям.

Вся пищевая продукция, включая кондитерские изделия, ввозимая на территорию Таможенного союза, должна соответствовать конкретным требованиям. При этом для производителей внутри общих подходов нет. Все работают по национальным стандартам. Например, рознятся требования к шоколадной глазури и самому термину. У нас она содержит не менее 31 % какао-масла, у соседей не менее 12, остальное - эквивалент растительных жиров, который помогает сэкономить. А что это? Можно только догадываться. У нас такой состав так и называют - кондитерские жиры. Ужесточить подход и унифицировать правила - не в интересах конкурентов.

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Беларусь выступила инициатором корректировки техрегламента Евразийского экономического союза, чтобы создать общие требования к шоколаду и шоколадной продукции. На этикетке предложили писать полный состав растительных масел, чтобы было понятно, пальмовое это или рапсовое. Чтобы потребитель знал, за что платит. Ведь трансжиры не все хотят переваривать в своих желудках. Пусть и в небольших количествах. Белорусские кондитеры подстраиваться под соседей не собираются, как и снижать требования, а как раз наоборот, ведь покоряют европейские рынки.

Гомельская кондитерская фабрика - крупнейшая в республике.

Производственные мощности постоянно модернизируют за свой счет, нет кредитной нагрузки, а сотрудники могут похвастаться достойным социальным пакетом. Олег Жидков - руководитель. Несмотря на успешность предприятия, понимает тенденции рынка и давление конкурентов извне. Заглядывая наперед, говорит об объединении белорусских кондитерских предприятий как о защите национальных интересов и продовольственной безопасности страны.

Олег Жидков, гендиректор гомельской кондитерской фабрики:

"Мы, руководители, заинтересованы в этом. Для нас как раз сила в объединении. Прежде всего позволит повысить эффективность производства и деятельности предприятий.

Приходится затрачивать много ресурсов, для того чтобы поддерживать на достаточно высоком уровне коммерческую работу, чтобы эффективно налаживать процессы поставки и получения сырья по конкурентно способным ценам. Можем и должны противостоять импорту. Той продукции, которая сегодня достаточно с большими темпами на протяжении последних нескольких лет заходит в страну.

Почему, когда человек приходит в магазин, он видит, что наши конфеты дороже, чем те же украинские и российские, с чем это связано? Страдает ли при этом качество? Сегодня ничего не придумано лучше при завоевании конкурентного рынка, как воспользоваться демпингом. Сегодня на нашем рынке импортеры зарабатывают в меньшей степени, а может, и не зарабатывают. При этом заинтересованы получить долю в продаже максимальную, чтобы рано или поздно начать диктовать свои условия тем же субъектам хозяйствования, с которыми они работают. Это и крупные торговые сети, и магазины шаговой доступности, и оптовые предприятия, которые на региональном уровне занимаются обслуживанием населения".



Все предприятия концерна "Белгоспищепром"постоянно работают над импортозамещением.

Для этого покупают новое оборудование - автоматизированное и энергоэффективное, чтобы производить продукт с высокой добавленной стоимостью, создавать новые рабочие места, а людям платить достойную зарплату. Но по маслу идет не все.

Олег Жидков, гендиректор гомельской кондитерской фабрики:

"Вопросу импортозамещения нужно придать больший импульс именно с точки зрения продовольственной безопасности. И с точки зрения того, что в стране выпускается. При этом мы со своей стороны гарантируем, что весь продукт, который производится по принципу импортозамещения, не будет стоить дороже тех аналогов, которые в РБ поступают.

С точки зрения продуктов питания у нас, наверно, эта программа не работает в полную меру".

Автоматизация и модернизация - это все хорошо, но от ручного труда белорусские кондитерские предприятия уходить не торопятся. Да и денег нет. У некоторых. Их нет и на продвижение, включая рекламу и расширение отделов сбыта.

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Это старейшее кондитерское предприятие в республике. Находится в Молодечно. Почти 5 лет назад его объявили банкротом. Многие думали, что не выкарабкается и загнется. Но нет. Сегодня это лучший пример финансового оздоровления в стране: сами выплачивают долги кредиторам, по чуть-чуть повышают зарплату сотрудникам и даже наладили экспорт в США и Канаду. Чтобы выжить, снизили расходы на покупку сырья, на энергоресурсы - экономия строжайшая, говорит нынешний руководитель. Совмин, глядя на желание жить и способность выживать, санацию продлил до 24-го года.

Павел Бухвалов, антикризисный управляющий молодечненской кондитерской фабрики:

"

Многие сети должны понимать, что в том числе когда они продают отечественную продукцию, они дают возможность зарабатывать сотрудникам предприятия, которые производят эту продукцию - надо говорить прямо. И если у сотрудников предприятия будут деньги, они пойдут в те же сети и будут там покупать. Что случится, если будет засилье импортных производителей? Просто деньги будут исчезать из республики - вот и все".

Ручной труд, с одной стороны, делает производство уникальным, с другой - ведет к его удорожанию. Как конкурировать с автоматизированным - вопрос риторический. Но во всем мире понимают, что такой продукт не может быть дешевым. Как и приготовленный из натурального сырья. Представитель Белгоспищепрома прямо говорит, что любые жесткие ограничения на рынке не пойдут на пользу ни потребителю, ни производителю. Поэтому ищут другие способы взбодрить сладкую отрасль.

Ия Малкина, зампредседателя концерна "Белгоспищепром":

"Мы просматриваем перспективы возможного создания кондитерского холдинга пока на базе предприятий, которые входят в состав концерна. В перспективе это могут быть и другие предприятия. Мы работаем над созданием фирменной торговли, единой, мультибрендовой, и в перспективе мы видим, что диверсификация нашего внутреннего рынка с помощью фирменной кондитерской торговли могла бы в значительной степени создать конкуренцию торговым сетям, которые сегодня используют в том числе потенциал наших конкурентов, для того чтобы создавать и собственные торговые марки, которые мы видим на полках под их логотипами".

Сегодня мы рассказали о небольшом коммерческом предприятии, крупном государственном представителе отрасли. Несмотря на некоторую разницу проблемы решают одни - кому продать то, что произвели. Решают поодиночке. Об объединении с юридической точки зрения речи не идет, прорабатывают возможность централизованной закупки сырья, сбыта и доставки, и вообще продвижения.