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Белгосстрах отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей отмечает Белгосстрах. Эта организация по праву занимает позицию флагмана в отрасли, став одним из самых узнаваемых брендов нашей страны.С праздником работников и ветеранов организации поздравил Президент. В Беларуси это лидер на рынке страховых услуг как по объему ресурсов, так и по количеству операций. Белгосстрах внедряет самые передовые технологии. Растет и пакет услуг. Сегодня организация осуществляет 89 видов страхования.

В честь юбилея организации в Министерстве финансов сегодня прошло торжественное мероприятие. Глава ведомства Юрий Селиверстов поздравил заслуженных работников и поблагодарил за многолетний и профессиональный труд.

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