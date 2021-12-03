Белгосстраху 100 лет

100 лет исполняется Белгосстраху. С юбилеем со дня основания предприятия его работников и ветерановпоздравил Президент. "Год за годом они кропотливо зарабатывали деловую репутацию, накапливали практический опыт, внедряли самые передовые формы и методы работы с клиентами и партнерами. И сегодня Белгосстрах по праву занимает позицию флагмана в отрасли, став одним из самых узнаваемых брендов нашей страны".Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем большой и дружный коллектив сохранит традиции компании‚ главными из которых всегда были надежность, клиентоориентированность и высокое качество услуг.