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Белгосцирк готовит летнюю программу
Ритм цирка изменился
Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ и творческие люди этот период пройдут достойно.
Велоакробат, который выступал и в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в IT-индустрии.
Скоро артисты вновь выйдут на сцену
И хоть спектакли сейчас и поставлены на паузу, сердце цирка продолжает биться все с той же силой. Ведь эти вынужденные недели без зрителей - лишь антракт. И совсем скоро прозвенит звонок, и артисты вновь выйдут на сцену - все вместе.