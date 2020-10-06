Белгосцирк готовит премьеру для зрителей

Виртуозные гимнасты, собаки-акробаты и клоуны. Новая авторская программа в Белгосцирке. Всего на столичный манеж во время "Циркового калейдоскопа" выйдут около 30 артистов.

На генеральную репетицию заглянула и Елена Витко.

Медведи на гироскутере, бесстрашные гимнасты и, конечно, веселые клоуны. Белгосцирк представляет новую авторскую программу. Сейчас генеральный прогон, а до этого активные репетиции шли месяц. Кстати, номера исключительно белорусские.





Этот номер курирует Руслан Лазарев. Он не то что коня на ходу остановит - оседлает. Так еще и акробатические трюки выполнит. Вот уже 30 лет он связан с цирковым искусством. Всего на арене 7 наездников.

Всего новая программа объединила около 30 артистов. Это без балета и оркестра. Кстати, на главной арене есть и дебютанты. Впервые под куполом цирка парит воздушная гимнастка Валерия Шопик.