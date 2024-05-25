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Белгосцирк представляет летнюю программу
Шоу попугаев, танго с тиграми и монгольские акробаты - в Белгосцирке стартует летняя программа. На арене выступят скакуны, котики и дрессированные собачки, а под куполом цирка - воздушные гимнасты. На манеж выйдут не только звезды белорусского цирка, но и артисты мирового уровня из России и Монголии.
Феерическое шоу будет сопровождаться танцевальными номерами от артистов Белгосцирка. А погрузиться в летнюю атмосферу помогут яркие костюмы, музыкальное оформление и световое шоу.
Первый показ нового представления состоится уже сегодня, 25 мая. Зрителей будут ждать сюрпризы и магические чудеса. Нотку веселья детям и взрослым подарят клоуны. Представление продлится до 4 августа.
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