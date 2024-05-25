Белгосцирк представляет летнюю программу

Шоу попугаев, танго с тиграми и монгольские акробаты - в Белгосцирке стартует летняя программа. На арене выступят скакуны, котики и дрессированные собачки, а под куполом цирка - воздушные гимнасты. На манеж выйдут не только звезды белорусского цирка, но и артисты мирового уровня из России и Монголии.