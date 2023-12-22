Волшебная история и невероятные эквилибристы. Белгосцирк представляет новогоднюю программу "Снегурочка". В основе шоу сказка о ледяной красавице, которая хочет получить настоящее сердце. Помогают ей другие герои истории. На арене выступят скакуны, белые тигры и дрессированные собачки, а под куполом цирка - воздушные гимнасты.