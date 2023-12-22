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Белгосцирк представляет новогоднюю программу

Волшебная история и невероятные эквилибристы. Белгосцирк представляет новогоднюю программу "Снегурочка". В основе шоу сказка о ледяной красавице, которая хочет получить настоящее сердце. Помогают ей другие герои истории. На арене выступят скакуны, белые тигры и дрессированные собачки, а под куполом цирка - воздушные гимнасты.

Для зрителей подготовлены яркие музыкальные и танцевальные номера, наполненные волшебством праздника.

Программа рассчитана на детей и взрослых. В афише цирка "Снегурочка" будет до 14 января.

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