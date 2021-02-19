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Белгосцирк представляет новую авторскую программу "Остров желаний"

Роли чародеев исполнят белорусские и зарубежные артисты цирка

Кроме того, для юных гостей подготовили увлекательные фотозоны, где можно примерить образ циркового гимнаста, льва или клоуна. Попасть на волшебный остров зрители смогут с 20 февраля до 4 апреля.

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