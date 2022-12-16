Белгосцирк приглашает в "Новогоднее путешествие" по волшебному миру Артктики с мудрыми шаманами и гигантскими мамонтами

Это совместный проект белорусской труппы с артистами Якутского цирка. "Воздушный полет и трапеция", "Трио жонглеров", "Акробатическая дорожка", белые тигры и пони. Два отделения циркового представления посвятили теме зимы и наступающим праздникам. В "Новогоднее путешествие" по волшебному миру Арктики приглашают зрителей вместе с главными героями захватывающей сказки: строителями воздушного корабля, шаманами и даже с настоящими обитателями вечной мерзлоты - мамонтами.

Уже завтра минчане и гости города смогут увидеть колоритную сказку в репертуаре Белгосцирка. Волшебное шоу останется в афише Минска до 15 января. За это время артисты выйдут на манеж более 70 раз, чтобы новогоднее и рождественское время стало по-настоящему волшебным для каждого.