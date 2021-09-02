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Белгосуниверситет провел гостевой урок для школьников

Начало нового учебного года для старшеклассников - повод задуматься о поступлении. Определиться с будущей профессией помогают гостевые уроки. В День знаний делегацию активной молодежи принимал Белгосуниверситет. Такие визиты для школьников - хорошая возможность ощутить себя настоящими студентами.

Говорили не только о студенческих буднях. Затронули темы патриотизма и народного единства. Возможность высказаться была у каждого, смысл таких занятий в первую очередь - услышать будущее поколение.

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