Белгосуниверситет провел гостевой урок для школьников

Начало нового учебного года для старшеклассников - повод задуматься о поступлении. Определиться с будущей профессией помогают гостевые уроки. В День знаний делегацию активной молодежи принимал Белгосуниверситет. Такие визиты для школьников - хорошая возможность ощутить себя настоящими студентами.