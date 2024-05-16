Беличья тропа, грибная поляна и спортивный городок - Севастопольский парк в Минске обновят

Севастопольский парк, который находится в Первомайском районе, ждет обновления. На территории находится футбольное и баскетбольное поля, игровые площадки и тихая зона для отдыха. Оснащена и специальная территория для выгула собак. Новинкой в этом сезоне станут автономные фонари. Также появится и площадка для любителей зимнего отдыха.