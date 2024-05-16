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Беличья тропа, грибная поляна и спортивный городок - Севастопольский парк в Минске обновят

Севастопольский парк, который находится в Первомайском районе, ждет обновления. На территории находится футбольное и баскетбольное поля, игровые площадки и тихая зона для отдыха. Оснащена и специальная территория для выгула собак. Новинкой в этом сезоне станут автономные фонари. Также появится и площадка для любителей зимнего отдыха.

Для прогулок на свежем воздухе в парке открыли экотропу, на которой можно познакомиться с разнообразием животного мира, увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц.

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