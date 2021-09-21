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Белинвестбанк профинансировал строительство станции дегазации на полигонах для твердых бытовых отходов

Белинвестбанк профинансировал строительство станции дегазации на полигонах для твердых бытовых отходов. Очередной зеленый проект - Первый экологичный банк - реализовал с помощью инструментов торгового финансирования. Станция появится на полигонах "Тростенецкий" и "Тростенец" под Минском, что принесет столице большую пользу.

С 1 июня банк расширил возможности финансирования для еco-friendly компаний. Ресурсы могут быть направлены на внедрение энергоэффективных решений, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергетики.

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