Белинвестбанк в марте запускает новый образовательный проект "Женское предпринимательство - территория сотрудничества"

Это не первый опыт Белинвестбанка в организации образовательных проектов. К 4-му нам удалось выйти на международный уровень. При составлении программы учтены актуальные потребности женщин-предпринимателей и влияние внешних факторов на их бизнес. Опытные эксперты расскажут, как построить бизнес-модель, выйти на маркет-плейсы, оценить влияние внешней среды и конкурентов. Проведут обзор рынков России иБеларуси с учетом особенностей ведения бизнеса. Новый курс мы дополнили, на наш взгляд, важным модулем о ресурсном состоянии женщин и онлайн-игрой, которая учит управлять своими эмоциями.

Виктория Байран, руководитель центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк"