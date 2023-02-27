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Белинвестбанк в марте запускает новый образовательный проект "Женское предпринимательство - территория сотрудничества"

Белинвестбанк в марте запускает новый образовательный проект "Женское предпринимательство - территория сотрудничества". Организаторы обещают, что такого еще не было. Обогащение современными знаниями, зарождение оригинальных идей, обмен инсайтами и обретение новых партнеров - все на одной онлайн-площадке. Участницам расскажут о действенных инструментах управления бизнесом на примере успешных кейсов российских компаний. Белинвестбанком совместно с Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом разработана уникальная программа, сочетающая современные зарубежные методики, теоретические и практические занятия. Net-working и поддержка на протяжении всего курса. К участию приглашают представительниц прекрасного пола среди ИП, нотариусов, а также учредителей, руководителей организаций и топ-менеджеров компаний.

Это не первый опыт Белинвестбанка в организации образовательных проектов. К 4-му нам удалось выйти на международный уровень. При составлении программы учтены актуальные потребности женщин-предпринимателей и влияние внешних факторов на их бизнес. Опытные эксперты расскажут, как построить бизнес-модель, выйти на маркет-плейсы, оценить влияние внешней среды и конкурентов. Проведут обзор рынков России иБеларуси с учетом особенностей ведения бизнеса. Новый курс мы дополнили, на наш взгляд, важным модулем о ресурсном состоянии женщин и онлайн-игрой, которая учит управлять своими эмоциями.
Виктория Байран, руководитель центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк"

Обучение бесплатное. Необходимо быть или стать клиентом банка. Открыть счет и подключиться к пакету рассчетно-кассового обслуживания. Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 13 марта включительно. Занятия стартуют в конце марта и продлятся немногим более месяца. И будут проходить в вечернем онлайн-формате.

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