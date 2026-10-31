Белый: Помощь оказана всем, госпитализация никому не требуется

По поручению главы государства был оперативно мобилизован медперсонал, подготовлены койко-места, а также сформирована 21 инициативная группа по оказанию помощи на местах.

Сергей Белый, начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:

"В оказании помощи непосредственно в аэропорту задействованы 45 медицинских работников и 21 бригада скорой медицинской помощи, включая один реанимобиль. Кроме того, бригады дополнительно усилены врачами-травматологами, хирургами, а также врачами-педиатрами для помощи детям".

"По прибытии граждан все они были осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Различная медпомощь потребовалась порядка 100 человекам - в основном в связи с повышенным давлением и общим недомоганием. Тяжелых пациентов не поступало, в госпитализации никто не нуждается. В ходе транспортировки эксцессов не зафиксировано, все граждане успешно доставлены", - сообщил Сергей Белый.