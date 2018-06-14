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Белки, которые любят мороженое, поселились в Бресте

Зверьки-сладкоежки обитают в одном из городских парков. Ради лакомства они, не боясь, едят прямо из рук прохожих. Видео появилось в Интернете. Ролик уже просмотрели более 30 тысяч раз.

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