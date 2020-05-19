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Белорусские "Витовты" на Невском проспекте. Белкоммунмаш отправит в Санкт-Петербург 20 троллейбусов
Белорусские "Витовты" покоряют Невский проспект. Белкоммунмаш готовит к отправке в Санкт-Петербург 20 троллейбусов. Это новая модель классического электротранспорта. Модель Vitovt Max II похожа на электробус, но у него свои экспортные особенности - счетчики пассажиропотока, WI-FI и USB-розетки. В салоне отдельное место для кондуктора. Всего питерский вариант троллейбуса сможет одновременно перевозить 162 пассажира.
Среди актуальных экспортных направлений Белкоммунмаша также Украина и Грузия. Классические троллейбусы ждут в Мариуполе и Житомире. А в Батуми направятся 8 электробусов с экспресс-зарядкой.
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