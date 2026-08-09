Белкоопсоюз готов закупить у населения излишки сельхозпродукции

За последние полгода белорусы сдали излишков сельхозпродукции (картофеля, овощей, плодов, ягод) и дикорастущих почти на 80 млн рублей.



Помимо классических помидоров, огурцов, свеклы сдают также персики, дыни, виноград, сливы. К слову, объемы заготовок увеличились на 14 % в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Оксана Скиндер, зампредседателя правления Белкоопсоюза: "Сегодня в торговой сети круглый год присутствуют белорусский огурец. Томаты, капуста ранняя (причем капуста многочисленных сортов: белокочанная, цветная, пекинская, брюссельская и т. д.), морковь, свекла, лук, чеснок, те же кабачки, баклажаны, перец - все это мы сегодня готовы закупить у населения и реализовывать на внутреннем рынке, а также перерабатывающим предприятиям Республики Беларусь".

Белкоопсоюз продолжает расширять и приемно-заготовительную сеть. С начала года открыто 6 новых пунктов, всего же их по стране насчитывается почти 800.