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Белкоопсоюз начал закупки овощей и фруктов у населения
Хозяйственные белорусы готовы продать свой урожай. Белкоопсоюз вступил в активную фазу закупок у населения овощей, фруктов, ягод и грибов.
В Беларуси работает почти 800 точек. Закупочные цены варьируются в зависимости от региона, сорта и качества продукции. Например, картофель стоит от 80 копеек до 1 рубля за 1 кг, огурцы - 2рубля, помидоры - 2-3 рубля. Если говорить о ягодах, то чернику можно продать по 6 рублей за 1 кг, крыжовник - по 10 рублей.
Так, Белкоопсоюз уже закупил более 10 тыс. т продукции. Есть планы увеличить это число.
Всего в 2024 году мы планируем закупить не менее 12 тыс. т картофеля, порядка 22 тыс. т овощной продукции и 46 тыс. т плодово-ягодной продукции. Традиционно закупаем арбузы (их выкуплено уже 12 тыс. т в данном сезоне). Малины и клубники закупили 700 т, более 480 т - дикорастущей черники.
Ежегодно потребительские объединения закупают у населения почти 200 тыс. т натуральных продуктов. Часть перерабатывается в банки и отправляется в морозилку, часть - сушится, превращается в чипсы, соки и другие продукты.
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