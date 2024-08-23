Белкоопсоюз начал закупки овощей и фруктов у населения

Хозяйственные белорусы готовы продать свой урожай. Белкоопсоюз вступил в активную фазу закупок у населения овощей, фруктов, ягод и грибов.

В Беларуси работает почти 800 точек. Закупочные цены варьируются в зависимости от региона, сорта и качества продукции. Например, картофель стоит от 80 копеек до 1 рубля за 1 кг, огурцы - 2рубля, помидоры - 2-3 рубля. Если говорить о ягодах, то чернику можно продать по 6 рублей за 1 кг, крыжовник - по 10 рублей.

Так, Белкоопсоюз уже закупил более 10 тыс. т продукции. Есть планы увеличить это число.

Всего в 2024 году мы планируем закупить не менее 12 тыс. т картофеля, порядка 22 тыс. т овощной продукции и 46 тыс. т плодово-ягодной продукции. Традиционно закупаем арбузы (их выкуплено уже 12 тыс. т в данном сезоне). Малины и клубники закупили 700 т, более 480 т - дикорастущей черники.