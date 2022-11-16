Белкоопсоюз презентует праздничную линейку к новогоднему столу на выставке "Продэкспо-2022"

Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2022" продолжается в Минске! Сегодня в деловой программе - переговоры производителей с представителями торговых сетей, в том числе зарубежных. Это хорошая возможность для наших предприятий заявить о себе на внешних рынках. На "Продэкспо" каждый представляет свои новинки. Например, Белкоопсоюз презентует праздничную линейку к новогоднему столу.



Каждый день выставки насыщен круглыми столами, мастер-классами и, конечно, дегустациями. Попробовать новинки от белорусских производителей можно до пятницы.