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Белкоопсоюз продолжает закупать у населения ягоды, грибы и плодоовощную продукцию
Белкоопсоюз продолжает заготовки сельхозпродукции и сырья. Львиная доля - это закупки у населения (свыше 60% в общем заготовительном обороте). Если сравнивать с прошлым годом, людям выплачено на треть больше. Закупают картофель, овощи, ягоды, яблоки и другие культуры. Что касается яблок, урожай ожидается хороший. У населения планируется закупить порядка 40 тысяч тонн. 40% отправят на переработку на предприятия потребкооперации. Остальное реализуют в рознице и предложат отечественным переработчикам для производства соков и другой продукции.
В настоящее время мы закупаем у населения огурцы, томаты, чернику, культурные ягоды. У нас нет задолженности перед населением за закупленную продукцию растениеводства. Мы рассчитываемся с людьми сразу.
Что касается ягод, их в замороженном виде Белкоопсоюз планирует поставлять в розницу. Как ожидается, продукция не будет уступать той, которая ранее завозилась из стран Европы.
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