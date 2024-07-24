Белкоопсоюз продолжает закупать у населения ягоды, грибы и плодоовощную продукцию

Белкоопсоюз продолжает заготовки сельхозпродукции и сырья. Львиная доля - это закупки у населения (свыше 60% в общем заготовительном обороте). Если сравнивать с прошлым годом, людям выплачено на треть больше. Закупают картофель, овощи, ягоды, яблоки и другие культуры. Что касается яблок, урожай ожидается хороший. У населения планируется закупить порядка 40 тысяч тонн. 40% отправят на переработку на предприятия потребкооперации. Остальное реализуют в рознице и предложат отечественным переработчикам для производства соков и другой продукции.