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Белкоопсоюз продолжает закупку ягод и грибов у населения. Узнали, что в цене и как заработать на урожае со своего огорода
В эти дни каждый рачительный хозяин с богатым садом и огородом задается вопросом, а можно ли на этом еще и заработать? Белкоопсоюз вошел в активную фазу закупки овощей, фруктов, ягод и грибов у населения. По стране работают около 800 пунктов. По каким ценам закупают натуральные продукты прямо с огородов? И что в цене?
С огромным мешком свеклы на велосипеде в приемозаготовительный пункт приехала жительница Слуцка Ирина Викторовна. Ее огород - настоящее богатство. Свекла, помидоры, огурцы, разная зелень и кукуруза, проще сказать, что хозяйка еще не научилась выращивать.
Чего только не увидишь у приемного пункта. Евгений Лысиков, к примеру, привез картошку. Уродила она в этом году знатно. Вот полный багажник.
И это только первый завоз, признался мужчина. В планах сдать морковь, свеклу и яблоки. Как говорится, свой урожай - свой и доход.
Овощи, фрукты, ягоды и грибы принимают пункты приема с самого утра. Все продукты проходят обязательную проверку. Если результаты положительные, то продукция отправляется на прилавки магазинов.
На слуцком рынке активно закупают все виды продукции у населения. Больше всего приносят овощей и ягод. В планах закупить бруснику, голубику и арбузы. Также в самом разгаре яблочный сезон. Все это потом в продаже.
Цена зависят от региона, сорта и качества продукции. К примеру, картофель сейчас стоит от 80 копеек до 1 рубля за килограмм, огурцы – около 2 рублей, помидоры – 2-3 рубля. Если говорить о ягодах, то чернику можно сдать и за 6 рублей за кило, голубику за 10.
Так, уже закуплено около 5 тыс. т картофеля, более 3 тыс. т огурцов и не менее 1 тыс. томатов. В планах эти цифры увеличить в несколько раз по всем видам домашних продуктов.
В текущем году планируем закупить не менее 12 тыс. т картофеля, порядка 32 тыс. т овощной продукции и 46 тыс. т плодово-ягодной. Мы традиционно закупаем арбузы, малину, клубнику, чернику.
Ежегодно потребительские общества закупают у населения около 200 тыс. т натуральных продуктов. Часть перерабатывается в консервы и заморозку. Ее также сушат, превращают в чипсы, соки и прочие продукты. Благо технологии позволяют.
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