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Беллегпром на 70 % обновил ассортимент школьной формы к новому учебному сезону
Особое внимание дизайнеры уделили комфорту и стилю: в приоритете натуральные ткани, свободный крой и декоративные элементы. Всего на площадках школьных базаров - их по стране более полутысячи - представлено около 500 моделей одежды делового стиля для мальчиков и девочек, 200 моделей обуви и около сотни видов ранцев, рюкзаков и сумок.
Товары для школьников с минимальными наценками можно будет купить и на традиционной масштабной городской ярмарке "Пора в школу". Она откроется у столичного Дворца спорта 17 августа. Всего же в Беларуси первого сентября за парты сядут один миллион тридцать тысяч школьников, из них сто пятнадцать тысяч - первоклассники.
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