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Беллегпром обновил ассортимент школьной формы: 200 новых моделей для мальчиков и 250 для девочек
Беллегпром обновил порядка 70% моделей школьной формы по отношению к прошлому году. Разработано 200 новых моделей для мальчиков и 250 для девочек. В целом к новому учебному году концерн планирует произвести более 1 млн 150 тыс. изделий. Уже отшито порядка 67% от запланированного объема и поставлено в торговые центры порядка 55%. Весь объем планируют отгрузить к середине августа.
Форма делового стиля одежды будет изготовлена из отечественных тканей. В основном это ткани производства "Камволь" с вложением шерсти порядка от 30-50% и поливискозные ткани с вложением вискозы от 30 до 70%. Также предусмотрены изделия поясной группы. Это брюки с вложением эластана, чтобы создавать комфорт и практичность в использовании.
Большинство учреждений образования города - чуть больше 50% - определились с предварительным заказом у предприятий-производителей, и далее после этого заказа школьную форму можно приобретать как через фирменные магазины, как через торговую сеть, так есть и варианты доставки школьной формы через учреждения образования для удобства родителей.
В торговых центрах уже работают школьные базары, а с середины августа откроется школьная ярмарка у Дворца спорта в Минске.
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