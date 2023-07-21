Беллегпром обновил ассортимент школьной формы: 200 новых моделей для мальчиков и 250 для девочек

Большинство учреждений образования города - чуть больше 50% - определились с предварительным заказом у предприятий-производителей, и далее после этого заказа школьную форму можно приобретать как через фирменные магазины, как через торговую сеть, так есть и варианты доставки школьной формы через учреждения образования для удобства родителей.

Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома