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Беллегпром передал сотрудникам минской инфекционной больницы СИЗы
Уже в эту субботу белорусы отметят День народного единства. Вся неделя проходит под эгидой предстоящего государственного праздника. Многочисленные круглые столы, акции памяти. Мы вспоминаем эту дату с особым трепетом и отдаем дань памяти и уважения тем, благодаря кому живем в мире, единстве и согласии.
Благотворительную акцию ко Дню народного единства провели Беллегпром и Минздрав. Средства индивидуальной защиты для работы в инфекционных отделениях сегодня передали сотрудникам Минской городской клинической инфекционной больницы.
Представительницы Белорусского союза женщин Беллегпрома также решили поддержать тех, кто заботится о здоровье наших граждан. Халаты, комбинезоны, шапочки, бахилы и другую защитную одежду изготовили на предприятиях легкой промышленности.
В 2020 году, когда начал распространяться COVID-19, легпром переориентировал ряд производств на изготовление средств защиты для медиков.
Темп прироста заболеваемости COVID-19 в два раза ниже, чем осенью 2021 года
Также сегодня Дмитрий Пиневич прокомментировал и ситуацию с осенним сезоном заболеваемости. По словам министра, как и ожидалось, некоторый рост ОРИ, гриппа и ковида есть, и это связано, в том числе с погодными условиями. При этом темп прироста в два раза ниже, чем осенью прошлого года.
Фото: pixabay.com
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