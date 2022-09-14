Беллегпром передал сотрудникам минской инфекционной больницы СИЗы

Уже в эту субботу белорусы отметят День народного единства. Вся неделя проходит под эгидой предстоящего государственного праздника. Многочисленные круглые столы, акции памяти. Мы вспоминаем эту дату с особым трепетом и отдаем дань памяти и уважения тем, благодаря кому живем в мире, единстве и согласии.

Благотворительную акцию ко Дню народного единства провели Беллегпром и Минздрав. Средства индивидуальной защиты для работы в инфекционных отделениях сегодня передали сотрудникам Минской городской клинической инфекционной больницы.

Представительницы Белорусского союза женщин Беллегпрома также решили поддержать тех, кто заботится о здоровье наших граждан. Халаты, комбинезоны, шапочки, бахилы и другую защитную одежду изготовили на предприятиях легкой промышленности.

В 2020 году, когда начал распространяться COVID-19, легпром переориентировал ряд производств на изготовление средств защиты для медиков.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 в два раза ниже, чем осенью 2021 года

Также сегодня Дмитрий Пиневич прокомментировал и ситуацию с осенним сезоном заболеваемости. По словам министра, как и ожидалось, некоторый рост ОРИ, гриппа и ковида есть, и это связано, в том числе с погодными условиями. При этом темп прироста в два раза ниже, чем осенью прошлого года.